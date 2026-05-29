Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση στο «Τσίρειο» στάδιο της Λεμεσού, ξεπερνώντας τα 6.00 μέτρα στο επί κοντώ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία μέσα στη σεζόν.

Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την πρώτη του προσπάθεια, φτάνοντας έτσι τις 20 συνολικά φορές στην καριέρα του πάνω από τα 6.00μ., δείχνοντας την υψηλή του συνέπεια σε κορυφαίο επίπεδο.

Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6.15μ., επιχειρώντας να πλησιάσει νέο μεγάλο ατομικό στόχο, ενώ δοκίμασε δύο φορές και στα 6.17μ., χωρίς όμως να καταφέρει να τα υπερβεί.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Καραλής αποθεώθηκε από τους θεατές και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει στη Λεμεσό για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.