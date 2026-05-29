Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting, με τον κορυφαίο Έλληνα άλτη να καταγράφει νέο φετινό ρεκόρ στο μήκος με προσπάθεια στα 8,49 μέτρα.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης αγωνίστηκε στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού και, παρά τα προβλήματα στα πρώτα άλματα, κατάφερε να βρει ρυθμό και να κλείσει τον αγώνα με εξαιρετική επίδοση.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα του με άλματα πάνω από τα οκτώ μέτρα, χωρίς ωστόσο να πατήσει σωστά στη βαλβίδα. Οι διορθώσεις που έκανε μαζί με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, έφεραν άμεσα αποτέλεσμα στη συνέχεια του αγώνα.

Στην τέταρτη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,29μ, ακολούθησε άλμα στα 8,19μ και στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια σημείωσε τα 8,49μ με αντίθετο άνεμο -0,6, πετυχαίνοντας την κορυφαία φετινή επίδοσή του.

Με αυτή την επίδοση ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το 8,46μ που είχε σημειώσει πρόσφατα στο Diamond League της Σιαμέν και διατηρείται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026.