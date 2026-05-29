Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ότι η Μόσχα «ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της χώρας του, λίγες ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Η προειδοποίηση ήρθε αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την ουκρανική πρωτεύουσα, που αποτέλεσε στόχο επιθέσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα. Να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας», ανέφερε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.