Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε την Παρασκευή (29/5) εάν το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ήταν ρωσικό και άφησε να εννοηθεί, ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό drone.

Ο Πούτιν δήλωσε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ότι μόλις είχε μάθει για το περιστατικό. Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε δε, να παραδοθούν τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία, ώστε η Μόσχα να μπορέσει να διεξάγει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ενήμερος για το περιστατικό με το drone στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται, ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής drone έπληξε τους τελευταίου ορόφους δεκαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γκαλάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα και το ανήλικο παιδί της, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας αντέδρασε άμεσα ενημερώνοντας το ΝΑΤΟ και ζητώντα ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο Πρέσβη, Βλαντιμίρ Λιπάγιεφ, για να τον ενημερώσει για τα μέτρα που θα λάβει το Βουκουρέστι σε διπλωματικό επίπεδο. Αργότερα, ο Ρουμάνος Πρόεδρος, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε την απόφαση της χώρας να κλείσει το γενικό προξενείο της Ρωσίας στην πόλη Κωνστάντζα και να κηρύξει τον Ρώσο γενικό πρόξενο ως ανεπιθύμητο πρόσωπο.