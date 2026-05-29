Έντονος προβληματισμός και οργή επικρατούν στην Αγγλία λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, εξαιτίας της τηλεοπτικής κάλυψης της αναμέτρησης.

Για πρώτη φορά έπειτα από 34 χρόνια, ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν θα προβληθεί μέσω ελεύθερου τηλεοπτικού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων από τους φιλάθλους των «Κανονιέρηδων».

Η απόφαση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Keir Starmer, εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που διαμορφώθηκε γύρω από τη μετάδοση του αγώνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συνδρομητές καλούνται να καταβάλουν επιπλέον χρέωση για να παρακολουθήσουν τον τελικό, ενώ κόστος υπάρχει και για νέους χρήστες της πλατφόρμας.

Παρόμοιο σκηνικό είχε δημιουργηθεί και στους τελικούς του Europa League και του Conference League, όπου οι Άγγλοι φίλαθλοι χρειάστηκε επίσης να πληρώσουν προκειμένου να παρακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ομάδων τους.