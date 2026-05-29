Η Παρί Σεν Ζερμέν, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει μπροστά της την πρόκληση να υπερασπιστεί τον τίτλο της, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία στο Champions League. Μετά το συγκλονιστικό 5-4 επί της Μπάγερν Μονάχου, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη ρεβάνς στο Μόναχο και εξασφάλισε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, με συνολικό σκορ 6-5.

Στο τελευταίο βήμα πριν την κούπα, οι Παριζιάνοι θα βρουν απέναντί τους την Άρσεναλ, η οποία επιστρέφει σε τελικό Champions League για πρώτη φορά από το 2006, έπειτα από τη νίκη της με 1-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έτσι, Παρί και Άρσεναλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη Βουδαπέστη και την «Πούσκας Αρένα» για το κορυφαίο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Παρί ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον μεγάλο αγώνα, με τον Λουίς Ενρίκε να ανακοινώνει την αποστολή. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν κανονικά οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Ασράφ Χακίμι, οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει μικροπροβλήματα τραυματισμών, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Κουέντιν Ντζαντού που επέστρεψε σε πλήρη ρυθμό.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στην αποστολή, των 18χρονων Ντρο Φερνάντεθ και Ιμπραχίμ Εμπαγέ, οι οποίοι θεωρούνται από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της ομάδας και βρίσκονται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη διοργάνωση σε αυτό το επίπεδο.

Αναλυτικά η αποστολή της Παρί:

Τερματοφύλακες:

Ματβέι Σαφόνοφ, Ρενάτο Μάριν, Λούκας Σεβαλιέ

Αμυντικοί:

Μπεράλντο, Ζαμπαρνίι, Μαρκίνιος, Ερνάντες, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες

Μέσοι:

Ντρο Φερνάντεθ, Μαγιούλου, Ζοάο Νέβες, Φαμπιάν Ρουίθ, Βιτίνια, Λι, Γουόρεν

Επιθετικοί:

Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ιμπραΐμ Μμπάγε, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, Ράμος, Ντζαντού