Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Ρενάτο Σάντσες αναμένεται να επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Πορτογάλος μέσος, ο οποίος μέχρι πρότινος εκπροσωπούνταν από τον Ζόρζε Μέντες, άλλαξε μάνατζερ και πλέον ανήκει στο πελατολόγιο της Wasserman, ενός από τα μεγαλύτερα γραφεία εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών.

Όπως αναφέρει ο Σκίρα, ο Παναθηναϊκός δεν σκοπεύει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του παίκτη. Έτσι, ο Σάντσες θα επιστρέψει στην Παρί, παρότι δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε και αναμένεται να τοποθετηθεί στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών.