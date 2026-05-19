Μπορεί οι περισσότεροι να περίμεναν ότι ο Ζοάο Πέδρο θα βρίσκεται στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι, αλλά ο Ιταλός είχε διαφορετική άποψη.

Όλη η οικογένεια του Ζοάο Πέδρο είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της αποστολής του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατέγραφαν τις αντιδράσεις τους, ελπίζοντας να δουν τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα λάμβανε την πρώτη κλήση της καριέρας του σε Μουντιάλ.

Αντί γι’ αυτό, το βίντεο κατέληξε σε απογοήτευση και θλίψη, αφού το όνομά του δεν ανακοινώθηκε ποτέ.

