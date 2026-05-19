Μπορεί οι περισσότεροι να περίμεναν ότι ο Ζοάο Πέδρο θα βρίσκεται στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι, αλλά ο Ιταλός είχε διαφορετική άποψη.

🚨🇧🇷 João Pedro statement after being left out of the World Cup. “I tried to give my best at all times. Unfortunately, it wasn’t possible to fulfill this dream of representing my country in a World Cup, but I remain calm and focused, as I always try to be”. “Joys and… pic.twitter.com/1cSIYTbqAl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Όλη η οικογένεια του Ζοάο Πέδρο είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της αποστολής του Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατέγραφαν τις αντιδράσεις τους, ελπίζοντας να δουν τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα λάμβανε την πρώτη κλήση της καριέρας του σε Μουντιάλ.

Αντί γι’ αυτό, το βίντεο κατέληξε σε απογοήτευση και θλίψη, αφού το όνομά του δεν ανακοινώθηκε ποτέ.