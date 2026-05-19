Η Βραζιλία ανακοίνωσε την αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και το μεγάλο όνομα που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από αυτό του Νεϊμάρ, με τον σούπερ σταρ της «Σελεσάο» να επιστρέφει στις κλήσεις για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη.

O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ κανονικά στην τελική 26άδα, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της Βραζιλίας, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς και αμφιβολίες γύρω από την παρουσία του στο Μουντιάλ.

Μαζί με τον Νεϊμάρ, στην αποστολή βρίσκονται όλα τα μεγάλα αστέρια της εθνικής Βραζιλίας, όπως οι Βινίσιους Τζούνιορ, Ραφίνια, Ροντρίγκο, Μαρτινέλι, Κούνια, Ίγκορ Τιάγκο και Έντρικ, συνθέτοντας μία εξαιρετικά δυνατή επιθετική γραμμή.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Ντανίλο, Φαμπίνιο και Πακετά, ενώ κάτω από τα δοκάρια βρίσκονται οι Άλισον, Γουέβερτον και Έντερσον. Στην άμυνα, οι Μαρκίνιος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Μπρέμερ, Λέο Περέιρα, Άλεξ Σάντρο, Ντάγκλας Σάντος, Γουέσλευ, Ιμπάνεθ.

Η παρουσία του Νεϊμάρ, πάντως, είναι εκείνη που τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο να οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου.