Η έπαρση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τέλος, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να πιστεύει, πως ό, τι κάνει η κυβέρνησή του στη χώρα, πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και εν προκειμένω το επώνυμό του.

Έτσι λοιπόν την Δευτέρα (18/5) δήλωσε, ότι το… TrumpRx.gov, ένας ιστότοπος που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση και προσφέρει συνταγογραφούμενα φάρμακα με έκπτωση στο πλαίσιο της τιμολογιακής συμφωνίας της κυβέρνησής του, θα διαθέτει πλέον γενόσημα φάρμακα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι αυξάνουμε τον αριθμό των φαρμάκων που διατίθενται στο TrumpRx σχεδόν επτά φορές, προσθέτοντας πάνω από 600 προσιτά γενόσημα φάρμακα στον ιστότοπο», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.