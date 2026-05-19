Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σκόρπισε χαμόγελα σε ολόκληρη τη χώρα, με έναν από τους ανθρώπους που χάρηκαν περισσότερο να είναι ο Μαρσέλο.

Ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και στενός φίλος του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά την ανακοίνωση της αποστολής της «Σελεσάο», με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να τον δείχνει να παρακολουθεί τη στιγμή της ανακοίνωσης εμφανώς χαρούμενος.

Η παρουσία του Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Βραζιλίας αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ανακοίνωσης, καθώς ο σταρ της «Σελεσάο» είχε περάσει μία δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς και αρκετοί αμφέβαλλαν για το αν θα βρίσκεται καν στο Μουντιάλ.