Η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου μοιράστηκε δημόσια ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μακρά της πορεία προς την απεξάρτηση και την προσωπική ισορροπία.

Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη έχει αναφερθεί πολλές φορές στις δύσκολες περιόδους που πέρασε, ωστόσο αυτή τη φορά εστίασε περισσότερο στη φιλοσοφία ζωής που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε την πορεία της ως μια διαδρομή γεμάτη αλλαγές, εσωτερικές συγκρούσεις και συνειδητές επιλογές απομάκρυνσης από ό,τι δεν την εξέφραζε πλέον. Όπως σημείωσε, η ζωή της σήμερα βασίζεται στην ειλικρίνεια, την εσωτερική πειθαρχία και την απομάκρυνση από κάθε μορφή εξάρτησης.

«18 Μαΐου 2003 – 18 Μαΐου 2026… 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά. 23 χρόνια καθαρή από επεξεργασμένα, ζάχαρη, γλουτένη. 23 χρόνια καθαρή από χάπια. Και πριν από όλα αυτά… 27 χρόνια καθαρή από αναψυκτικά. Αλλά τα πιο βασικά είναι πως είμαι καθαρή από βλακεία, κακία, κουτσομπολιό, κριτική. Καθαρή και συνειδητή πια. Πορεύομαι σε έναν κόσμο φτιαγμένο από τα δικά μου υλικά και χρώματα. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε πολύχρωμα, άλλοτε λευκά…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα, η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου τόνισε πως πορεύεται με αλήθεια, ντομπροσύνη και χωρίς εξαρτήσεις, επιλέγοντας να μείνει πιστή στα δικά της «μπορώ» και «θέλω». Όπως ανέφερε, ακόμη κι όταν ο πόνος είναι έντονος, προτιμά να τον αντιμετωπίζει παρά να αναζητά εύκολες λύσεις.

«Θα μείνω με αυτόν τον πόνο. Θα μείνω και θα υπομείνω. Και ας υπάρχει η εύκολη λύση παντού γύρω μου. Δεν την αναζητώ! Ούτε την ενστερνίζομαι. Έμαθα να αφαιρώ, για να έχω. Να πετάξω, για να αποκτήσω. Να θυσιάσω, για να κερδίσω. Καμμία προσωπική πορεία και εξέλιξη δεν γίνεται χωρίς “θυσία”. Αλλά η θυσία που σε κάποιους φαντάζει αδύνατη… σε εμένα είναι αναγκαιότητα. Και πλέον έχω κερδίσει τη ΖΩΗ μου», έγραψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.