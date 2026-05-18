Με την ελληνική αποστολή επέστρεψε από την Αυστρία ο παρουσιαστής της βραδιάς για την ΕΡΤ, Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία της φετινής Eurovision και τα συναισθήματα που άφησε η συμμετοχή της Ελλάδας και του Ακύλα στον διαγωνισμό.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ανέφερε πως «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, αξίζαμε και να πάμε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μία χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ό,τι μας έλεγαν, άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια, γιατί πας για πιο ψηλά και πας λίγο πιο κάτω. Aυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε;».

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική κάλυψη μετά τον διαγωνισμό, ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε: «Από την εμπειρία που έχω, στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι. Έτσι πρέπει να τον καταλάβεις. Μια φορά θα σου έρθουν καλά, μια φορά δε θα σου έρθουν καλά τα πράγματα. Τώρα αυτό πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να το δεχτείς. Αν δεν έχεις την ψυχραιμία και σε πιάσουν τα νεύρα σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό».

Ο παρουσιαστής παραδέχθηκε ότι η ελληνική αποστολή περίμενε υψηλότερη βαθμολογία από τις επιτροπές, ωστόσο εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταπόκριση του κοινού. Όπως είπε: «Περιμέναμε να είμαστε και καλύτερο televoting να πάρουμε και επίσης κάποιες επιτροπές από τις οποίες δεν πήραμε κάτι. Αυτό μας ξάφνιασε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το televoting που πήραμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό πρώτα επιτροπές, μετά televoting. Είναι δηλαδή ακόμα καλύτερο και από το περσινό. Άρα οκ».

Η επιτυχία του Akyla και η σημασία της

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επιτυχίας του Akyla, τονίζοντας: «Παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του. Έφτιαξε αυτό. Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο televoting. Ναι, δεν πήραμε δωδεκάρια και δεκάρια, αλλά μας ψήφισαν 27 χώρες και είναι πια σε μια φάση που μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή στη ζωή ενός καλλιτέχνη, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι τραγουδιστής. Όταν καταλαβαίνει ότι μπορώ πια να ζήσω από τη δουλειά μου και νιώθω ότι ο Aκύλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο».

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τη διοργάνωση

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από τις τελευταίες διοργανώσεις: «Οι δύο τελευταίες χρονιές που έχω ζήσει στην Eurovision, πέρυσι με την Κλαυδία, φέτος με τον Aκύλα, μπορώ να πω ότι είναι οι πιο ωραίες που έχω ζήσει και θα έλεγα ότι τις συγκρίνω με την πρώτη μου το 2013, με τους Cosa Mostra και τον αείμνηστο τον Αγάθωνα. Οπότε είναι μια διετία αυτή η τελευταία που πέρασα πολύ όμορφα και είχα τη χαρά να συναντήσω ανθρώπους που νιώθω ότι δεν ξέρω, θα μου μείνουν για πάντα».