Σε έναν εντυπωσιακό ελιγμό ακριβείας προχώρησε η NASA, χρησιμοποιώντας τη βαρυτική έλξη του Άρη για να αυξήσει την ταχύτητα του διαστημικού σκάφους Psyche (Ψυχή) και να επαναπροσδιορίσει την τροχιά του προς τον ομώνυμο αστεροειδή, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η “διαστημική βολίδα” πέρασε σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, αναπτύσσοντας ταχύτητα που αγγίζει τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η συγκεκριμένη τεχνική, γνωστή ως βαρυτική υποβοήθηση, λειτουργεί σαν μια φυσική «σφεντόνα» που επιτρέπει στο σκάφος να εξοικονομήσει πολύτιμα καύσιμα, προωθώντας το προς την Κύρια Ζώνη Αστεροειδών, ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, όπου αναμένεται να φτάσει το 2029.

Η αποστολή Psyche, η οποία εκτοξεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023, έχει ως στόχο τη μελέτη του αστεροειδούς «16 Ψυχή». Οι επιστήμονες εικάζουν ότι το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα αποτελεί τον εκτεθειμένο μεταλλικό πυρήνα ενός αρχαίου πρωτοπλανήτη, ο οποίος καταστράφηκε κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού συστήματος. Η εξερεύνησή του αναμένεται να ρίξει φως στα μυστικά γέννησης των βραχωδών πλανητών, προσφέροντας πολύτιμες απαντήσεις για την καταγωγή και το εσωτερικό της ίδιας της Γης.

Το διαστημόπλοιο “Ψυχή” ξεχωρίζει για το προηγμένο σύστημα ηλιακής-ηλεκτρικής πρόωσης που χρησιμοποιεί. Το σύστημα αυτό τροφοδοτείται με ξένον (ένα άχρωμο και άοσμο ευγενές αέριο), το οποίο ιονίζεται για να παράγει ώθηση. Η τεχνολογία αυτή είναι εξαιρετικά αποδοτική, καθώς καταναλώνει πολύ λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τους παραδοσιακούς χημικούς πυραύλους, καθιστώντας εφικτές τις αποστολές μεγάλης διάρκειας στο βαθύ διάστημα.

Η NASA ανακοίνωσε ότι η κοντινή διέλευση από τον Άρη αξιοποιείται παράλληλα και για τη βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) των επιστημονικών οργάνων του σκάφους. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το Psyche θα τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες του πλανήτη και θα πραγματοποιήσει μετρήσεις που θα βοηθήσουν την επιστημονική ομάδα να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές έρευνες που θα διεξαχθούν απευθείας πάνω στον μεταλλικό αστεροειδή.