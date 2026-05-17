Μια νέα αρχαιολογική έρευνα στην έρημο Atbai της Ανατολικής Σουδανίας αποκάλυψε εκατοντάδες άγνωστα έως σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα, ρίχνοντας φως στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής πριν από την άνοδο της φαραωνικής Αιγύπτου, σύμφωνα με το Europe Says.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικές και εναέριες εικόνες για να καταγράψουν τουλάχιστον 260 μνημειακούς ταφικούς περιβόλους, εκτεινόμενους ανάμεσα στον ποταμό Νείλο και την Ερυθρά Θάλασσα. Οι εντυπωσιακές αυτές ταφές, με διάμετρο που φτάνει τα 80 μέτρα, δημιουργήθηκαν από τοπικές νομαδικές κοινότητες κτηνοτρόφων κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ., καθιστώντας την ταφική αυτή παράδοση αρχαιότερη από τις πυραμίδες της Αιγύπτου.

Προηγούμενες ανασκαφές σε περιοχές όπως το Wadi Khashab, το Wadi el-Ku και το Bir Asele είχαν αποκαλύψει ανθρώπινα λείψανα μαζί με οστά βοοειδών, προβάτων και αιγών, γεγονός που δείχνει ότι οι νεκροί θάβονταν μαζί με τα κοπάδια τους. Σε ορισμένους περιβόλους εντοπίστηκαν και δευτερεύουσες ταφές, τοποθετημένες γύρω από τον κεντρικό τάφο ενός προσώπου που πιθανόν αποτελούσε ηγετική μορφή ή εξέχον μέλος της κοινότητας.

Πολλά από τα ταφικά αυτά μνημεία φαίνεται πως κατασκευάστηκαν κοντά σε φυσικές πηγές, όπως ξεροπόταμους, πηγάδια, βραχώδεις λιμνούλες ή περιοχές με βλάστηση που εξυπηρετούσαν την κτηνοτροφία. Τα πρόσφατα χαρτογραφημένα μνημεία αποδεικνύουν ότι η περιοχή δεν ήταν ένα «κενό πέρασμα» μεταξύ πολιτισμών, αλλά φιλοξενούσε έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό ορίζοντα ποιμενικών κοινωνιών.

Η πλήρης επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό African Archaeological Review.