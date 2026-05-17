Ιστορικό χαρακτήρα έχει το αποψινό (Κυριακή 17/5, 19:30) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί την τελευταία αναμέτρηση του «τριφυλλιού» στην εμβληματική του έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παρότι βαθμολογικά το ματς δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους «πράσινους», το συμβολικό και ιστορικό του βάρος είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς σηματοδοτεί το φινάλε μιας εποχής για το γήπεδο της Λεωφόρου.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, αφού εκτός πλάνων βρίσκονται οι Τεττέη, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Κάτρης, Πελίστρι, Ντέσερς, Γεντβάι και Σισοκό.