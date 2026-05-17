Καιρός με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στα ηπειρωτικά, κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ το απόγευμα στα ορεινά των υπολοίπων περιοχών θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις και πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί, στα ανατολικά από το βράδυ βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ, στην Κρήτη έως 6. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα νότια. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες απογευματινές νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Πρόγνωση για αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24-26 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ, στα νότια πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 26 βαθμούς στα ανατολικά.

Πρόγνωση για Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ανατολικά και πιθανές καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ηπειρωτικά. Στα υπόλοιπα, λίγες νεφώσεις με απογευματινούς όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πρόγνωση για Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.