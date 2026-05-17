Δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ένοπλη επίθεση σε επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Τσόρλου της επαρχίας Τεκίρνταγ στην Τουρκία. Οι δύο ένστολοι τραυματίστηκαν σοβαρά από τα πρώτα πυρά του δράστη και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ένοπλο επεισόδιο σε επιχειρηματικό κέντρο

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:30 στην οδό Kumyol, στην περιοχή Reşadiye. Σύμφωνα με τις αρχές, σήμα για ένοπλη συμπλοκή στον τρίτο όροφο εξαώροφου κτιρίου κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομική Διεύθυνση Τσόρλου, με άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας να σπεύδουν στο σημείο.

Κατά την είσοδό τους στο κτίριο, οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά από τον ένοπλο. Οι σφαίρες τραυμάτισαν σοβαρά τους αστυνομικούς Ερκάν Τιτουντζουλέρ και Εμράχ Κοτς. Μετά από επείγον σήμα μέσω ασυρμάτου, στην περιοχή έφτασαν ενισχύσεις από ειδικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ο ένοπλος αρνήθηκε να παραδοθεί

Οι αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο και κάλεσαν τον δράστη να παραδοθεί. Εκείνος, ωστόσο, απάντησε με νέα πυρά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο δράστης τελικά εξουδετερώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δύο αστυνομικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους

Οι τραυματίες, μαζί με τον δράστη, μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο της Τσόρλου. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες των γιατρών, οι δύο αστυνομικοί δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανακοίνωσε την τραγική είδηση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας:

“Οι αστυνομικοί μας Ερκάν Τιτουντζουλέρ και Εμράχ Κοτς, που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Ασφαλείας Τσόρλου, έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους όταν ο ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους, στην ηρωική αστυνομία μας και στο έθνος μας”.