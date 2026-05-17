Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA. Ο ηγέτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας (MVP), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Καναδός σούπερ σταρ έγινε μόλις ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το βραβείο MVP σε δύο συνεχόμενες σεζόν, μπαίνοντας σε μία ιδιαίτερα ξεχωριστή λίστα θρύλων του αθλήματος.

Η φετινή χρονιά του Γκίλτζεους-Αλεξάντερ ήταν εντυπωσιακή, καθώς αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη των Θάντερ και οδήγησε την ομάδα της Οκλαχόμα στις πρώτες θέσεις της Δυτικής Περιφέρειας με σταθερά υψηλές εμφανίσεις.

Ο 27χρονος γκαρντ ξεχώρισε, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, ενώ η συνολική του παρουσία στο παρκέ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη φετινή πορεία της ομάδας.

Με το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP, ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ εδραιώνεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και δείχνει έτοιμος να οδηγήσει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ακόμη πιο κοντά στην κορυφή του NBA.