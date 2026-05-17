Δύο μέρες γεμάτες φύση, αρώματα δάσους, μουσική, μαθαίνοντας παράλληλα όλα τα μυστικά της τρούφας κάτω από τον Όλυμπο, είχαν την ευκαιρία να περάσουν οι επισκέπτες που συμμετείχαν στην «1η Γιορτή Μανιταριού και Τρούφας Ολύμπου» που διοργάνωσε η Πνευματική Κίνηση Σκοτίνας, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Μεγάλη εντύπωση έκανε η επίδειξη ανεύρεσης τρούφας με εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και το σεμινάριο μανιταρογνωσίας, ενώ η εκδήλωση περιλάμβανε εξόρμηση στον Όλυμπο. «Ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε πλήθος κόσμου. Σίγουρα μας δόθηκε η ευκαιρία να δείξουμε και άλλες πτυχές του φιλόξενου χωριού μας. Όπως για παράδειγμα ότι έχουμε 15 παλιές εκκλησίες μέσα στα δάση μας, καθώς και όμορφες διαδρομές μέσα στην φύση. Υπήρξε σεμινάριο μανιταρογνωσίας, προκειμένου ο απλός κόσμος να μάθει για την τρούφα. Αυτή βγαίνει όλο τον χρόνο, υπάρχει η χειμωνιάτικη, η φθινοπωρινή, είναι η ανοιξιάτικη και η καλοκαιρινή. Τώρα είμαστε μεταξύ ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής. Η τρούφα ευδοκιμεί όπου υπάρχει δάσος και τη βρίσκουμε στις ρίζες των δένδρων. Καλούμε όλον τον κόσμο να μάθει την Σκοτίνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Πνευματικής Κίνηση Σκοτίνας, Θεοχάρης Στύλος.