Επίθεση με drones πραγματοποιήθηκε την Κυριακή εναντίον του μοναδικού πυρηνικού σταθμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην Μπαράκα, προκαλώντας πυρκαγιά στην περίμετρό του.

Αν και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή διαρροή ραδιενέργειας, το περιστατικό υπογραμμίζει τον άμεσο κίνδυνο αναζωπύρωσης των πολεμικών συγκρούσεων, καθώς η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και η προοπτική υπογραφής μιας βιώσιμης συμφωνίας φαντάζει άδηλη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης, ενώ ούτε τα ΗΑΕ επέρριψαν ευθύνες σε συγκεκριμένη πλευρά.

Ωστόσο, το Αμπού Ντάμπι έχει κατηγορήσει την Τεχεράνη για παρόμοιες επιθέσεις με drones και πυραύλους τις τελευταίες ημέρες.

Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ φιλοξενούν συστήματα αεράμυνας και προσωπικό από το Ισραήλ, το οποίο είχε συμμετάσχει μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου κατά του Ιράν.

Στρατηγικής σημασίας ο σταθμός της Μπαράκα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, συνολικά τρία drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας από τα δυτικά σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, εκ των οποίων τα δύο αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Οι Αρχές διεξάγουν πλέον ενδελεχή έρευνα για την προέλευσή τους, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της σύρραξης, το Ιράν και οι υποστηριζόμενες από αυτό σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες ανάλογες επιθέσεις εναντίον των αραβικών κρατών του Κόλπου.

Κόστισε 20 δισ. δολάρια

Ο πυρηνικός σταθμός της Μπαράκα, η κατασκευή του οποίου κόστισε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Νότιας Κορέας και τέθηκε σε λειτουργία το 2020.

Αποτελεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό στον αραβικό κόσμο και έχει τη δυνατότητα να καλύψει το ένα τέταρτο των ενεργειακών αναγκών των ΗΑΕ, της ομοσπονδίας των επτά εμιράτων στην οποία ανήκει και το Ντουμπάι.

Η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της χώρας έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, ανακοινώνοντας στην πλατφόρμα X ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και ότι «όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά».

Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε αργότερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του.

Σοβαρή ανησυχία από τον IAEA

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) με έδρα τη Βιέννη ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια, με αποτέλεσμα ένας από τους τέσσερις αντιδραστήρες να τροφοδοτείται πλέον από γεννήτριες ντίζελ εκτάκτου ανάγκης.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα απειλεί την πυρηνική ασφάλεια είναι απολύτως απαράδεκτη.

Πρώτη φορά

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο σταθμός της Μπαράκα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και περίπου 225 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Αμπού Ντάμπι, γίνεται στόχος κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου.

Στο παρελθόν, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης είχαν ισχυριστεί ότι είχαν στοχοποιήσει τον σταθμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής του το 2017, ισχυρισμός που είχε διαψευστεί τότε από τις αρχές των ΗΑΕ.

Οι πυρηνικές υποδομές ως πολεμικός στόχος

Η στοχοποίηση πυρηνικών σταθμών τείνει να μετατραπεί σε συχνό φαινόμενο στις σύγχρονες πολεμικές συρράξεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο δικός της πυρηνικός σταθμός στο Μπουσέχερ είχε δεχθεί επίθεση, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν άμεσες ζημιές στον ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρα ή διαρροή ραδιενέργειας.