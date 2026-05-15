Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή εγείρει «σημαντικούς κινδύνους» για την πυρηνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, τις τελευταίες 24 ώρες οι ομάδες του ΔΟΑΕ ενημερώθηκαν για «μείζονα αύξηση της δραστηριότητας drones», με περισσότερα από 160 UAVs (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) να καταγράφονται να πετούν κοντά στις εγκαταστάσεις.

«Παρότι οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν ανέφεραν κανένα άμεσο πλήγμα στην πυρηνική ασφάλεια, ο γενικός διευθυντής Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες αυτού του είδους» κοντά σε πυρηνικές μονάδες, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι «δραστηριότητες» αυτές «έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, κάτι που εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια», προστίθεται στο ίδιο κείμενο.

Ο κ. Γκρόσι επαναλαμβάνει «για ακόμη μια φορά» την έκκλησή του προς «όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, πλήττοντας την πρωτεύουσα Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς, ενώ η επίθεση αυτή φαίνεται να μειώνει περαιτέρω τις ελπίδες για επίλυση της σύρραξης που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.