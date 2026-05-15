Οι τιμές ορισμένων λιπασμάτων, όπως η ουρία, έχουν παρουσιάσει μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με την περίοδο πριν από τις συγκρούσεις.

Λιπάσματα: Πόσο αυξήθηκε η τιμή τους λόγω του πολέμου

Από: 55 λεπτά / κιλό

Σε: 98,1 λεπτά / κιλό

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για μία παραγγελία 10 τόνων:

  • Πέρσι: 5.500€
  • Φέτος: 9.810€
  • Αύξηση: +78,4%

Τι φοβούνται οι αγρότες

  • Οι επιδοτήσεις 15% θεωρούνται ανεπαρκείς
  • Ανησυχία για επάρκεια λιπασμάτων το φθινόπωρο
  • Πιθανή μείωση χρήσης λιπασμάτων λόγω υψηλού κόστους
  • Επιπλέον επιβάρυνση από την αύξηση στα μεταφορικά και τα καύσιμα

Πώς και πότε θα φανεί στην αγορά

  • Μικρότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες
  • Πιέσεις σε σούπερ μάρκετ και εστίαση
  • Ακριβότερο ψωμί και βασικά τρόφιμα
  • Νέες ανατιμήσεις από το φθινόπωρο και μετά

Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λιπάσματα

myAADE

  • Έναρξη: έως το τέλος Μαΐου
  • Ποσοστό ενίσχυσης: 15% επί της αξίας των τιμολογίων
  • Αφορά αγορές από 15/3 έως 31/8
  • 250.000 δικαιούχοι
  • Προϋπόθεση: αγρότες με εγγραφή στο ΜΑΕΕ
  • Συνολικό κόστος μέτρου: 41 εκατ. €

Πληρωμές σε 3 δόσεις

  • Μέσα Ιουνίου: για τιμολόγια 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου
  • Μέσα Ιουλίου: για τιμολόγια Μαΐου – Ιουνίου
  • Μέσα Σεπτεμβρίου: για τιμολόγια Ιουλίου – Αυγούστου

