Η εμφάνιση της Antigoni στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με πληθώρα σχολίων και αντιδράσεων από τους χρήστες του X και του Instagram. Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε το τραγούδι «Jalla», σε ένα φαντασμαγορικό show με έντονα φώτα, δυναμική χορογραφία και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, που ωστόσο δίχασε το κοινό.

Αντιδράσεις στο X μετά την εμφάνιση της Κύπρου

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης, τα social media κατακλύστηκαν από σχόλια. Πολλοί χρήστες στάθηκαν κυρίως στα φωνητικά της τραγουδίστριας, σημειώνοντας ότι η Antigoni έδειχνε αγχωμένη στη σκηνή, κάτι που – όπως υποστήριξαν – επηρέασε τη σταθερότητα της φωνής της σε ορισμένα σημεία του τραγουδιού.

Άλλοι σχολίασαν πως το performance έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη χορογραφία και στο οπτικό αποτέλεσμα, παρά στη φωνητική απόδοση. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι θετικές κριτικές, με χρήστες να επαινούν την ενέργεια και τη σκηνική αυτοπεποίθηση της τραγουδίστριας.

Παράλληλα, ορισμένοι eurofans εκτίμησαν ότι η Κύπρος ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η εκρηκτική παρουσία της Antigoni μπορεί να κερδίσει το κοινό στην ψηφοφορία.

Μην εκπλαγείτε αν δεν περάσει η Κύπρος στον τελικό! Εντάξει; #EurovisionGR — Οmiros Τ (@omiros21) May 14, 2026