Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας, θα διοργανωθούν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο, 16 Μαΐου 2026: 7.00′ μ.μ.

ΤΟΥΜΠΑ (πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού)

“Οι γυναίκες του Πόντου ζυμώνουν μνήμες και ιστορία, μέσα από την τέχνη του περέκ”

Εκδήλωση αφιερωμένη στις γεύσεις που μας ενώνουν και τις μνήμες που μένουν ζωντανές, σε συνεργασία με την Δ’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης

Κυριακή, 17 Μαΐου 2026: 11.00′ π.μ.

Πλατεία Αριστοτέλους

4ο Σκακιστικό Τουρνουά Μνήμης

Σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολίχνης

Τρίτη, 19 Μαΐου 2026:

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς, Ι.Ν. της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

08.00′ π.μ. Αρχιερατική Λειτουργία

10.10′ π.μ. Αρχιερατικό Μνημόσυνο από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνο.

10.30′ π.μ. Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Μαρτύρων του Πόντου, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Ι.Μ.

10.45′ π.μ. Τελετή Μνημοσύνης