Ο Βινίσιους συνεχίζει τη μάχη απέναντι στον ρατσισμό, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός νέου αντιρατσιστικού γραφείου σε συνεργασία με το ίδρυμά του, Instituto Vini Jr.

Η ανακοίνωση έγινε στις 13 Μαΐου, ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό στη Βραζιλία, καθώς συνδέεται με την κατάργηση της δουλείας το 1888.

Παράλληλα, η ίδια ημέρα σηματοδοτεί και την επέτειο του επαγγελματικού ντεμπούτου του Βραζιλιάνου με τη φανέλα της Φλαμένγκο.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε στα social media, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε:

“Η 13η Μαΐου για μένα αντιπροσωπεύει δύναμη, επίτευγμα και δέσμευση στις ρίζες μου. Εμπνευσμένος από αυτή την ημερομηνία, έχω τη χαρά να ανακοινώσω το Αντιρατσιστικό Γραφείο, σε συνεργασία με το ίδρυμά μου, στο όνομα μιας νέας γενιάς που γνωρίζει πως δεν είναι μόνη στη μάχη για την ισότητα”.

Σε βίντεο που συνόδευσε την ανακοίνωση, ο Βινίσιους στάθηκε στις συνέπειες που εξακολουθεί να προκαλεί ο ρατσισμός στην κοινωνία, τονίζοντας:

“Ο ρατσισμός ακόμα κρατά ανθρώπους πίσω, ακόμα πληγώνει και ακόμα φιμώνει. Με μικρούς τρόπους προσπαθώ να βοηθήσω. Η ελευθερία δεν έχει φτάσει σε όλους”.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές φωνές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου απέναντι στις φυλετικές διακρίσεις, ιδιαίτερα μετά τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Το νέο εγχείρημα θα επικεντρωθεί αρχικά σε δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, με βασικό στόχο την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.