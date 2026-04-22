Βαρύ κλίμα επικράτησε στο «Μπερναμπέου», με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πρόσφατη αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η οποία μετρούσε αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Champions League.
Κατά την παρουσίαση της ενδεκάδας, ο Βινίσιους βρέθηκε στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών, ενώ λίγο αργότερα ο Άλβαρο Καρέρας δέχτηκε έντονες αντιδράσεις μετά από λάθος του στον αγωνιστικό χώρο.
Οι αντιδράσεις από την εξέδρα συνεχίστηκαν στα πρώτα λεπτά, κάθε φορά που ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έπαιρνε την μπάλα.
Η ένταση στο γήπεδο άρχισε να εκτονώνεται μετά το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Ο Βινίσιους, παρότι σκόραρε στη συνέχεια, επέλεξε να μην πανηγυρίσει έντονα, κάνοντας απολογητική χειρονομία προς τους φιλάθλους της ομάδας.
Vini Jr apologised to the fans after scoring his goal pic.twitter.com/oJweoZY6yC
— WolfRMFC (@WolfRMFC) April 21, 2026