Βαρύ κλίμα επικράτησε στο «Μπερναμπέου», με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πρόσφατη αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η οποία μετρούσε αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Champions League.

Κατά την παρουσίαση της ενδεκάδας, ο Βινίσιους βρέθηκε στο επίκεντρο των αποδοκιμασιών, ενώ λίγο αργότερα ο Άλβαρο Καρέρας δέχτηκε έντονες αντιδράσεις μετά από λάθος του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αντιδράσεις από την εξέδρα συνεχίστηκαν στα πρώτα λεπτά, κάθε φορά που ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έπαιρνε την μπάλα.

Η ένταση στο γήπεδο άρχισε να εκτονώνεται μετά το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο. Ο Βινίσιους, παρότι σκόραρε στη συνέχεια, επέλεξε να μην πανηγυρίσει έντονα, κάνοντας απολογητική χειρονομία προς τους φιλάθλους της ομάδας.