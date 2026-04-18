Η απόφαση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλβαρο Αρμπελόα αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, η ομάδα θα παραμείνει χωρίς τίτλο για δεύτερη σερί χρονιά.

Έτσι, οι “μερένγκες” ετοιμάζουν ήδη το μέλλον τους στον πάγκο και όχι μόνο. Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Αρμπελόα δεν θα συνεχίσει στη Ρεάλ, και ήδη κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται. Το τελευταίο που έχει προκύψει είναι αυτό του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων για την θέση.

Παρόλο που προς το παρόν δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ο νυν προπονητής της Μπενφίκα φαίνεται να βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική επιστροφής του στο “Μπερναμπέου”.

Για την ιστορία, ο Μουρίνιο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας τρία τρόπαια (La Liga, Κύπελλο Ισπανίας, Super Cup Ισπανίας).

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
«Ήρεμα ρωτάω: mom edition»
Τελευταία Νέα