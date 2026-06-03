Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Παροχές για όλους από την κυβέρνηση – Μύρισε εκλογές

Ακίνητα: Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, «δώρο» δύο ενοίκια σε δηµόσιους λειτουργούς, φορο-κίνητρα σε κατασκευαστές

Δικαστικοί: Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραµένουν στάσιµοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων

Συντάξεις: Αναπροσαρµογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων

Επιδόματα: Επίδοµα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους, ευάλωτους

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