Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Παροχές για όλους από την κυβέρνηση – Μύρισε εκλογές
Ακίνητα: Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, «δώρο» δύο ενοίκια σε δηµόσιους λειτουργούς, φορο-κίνητρα σε κατασκευαστές
Δικαστικοί: Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραµένουν στάσιµοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων
Συντάξεις: Αναπροσαρµογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων
Επιδόματα: Επίδοµα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους, ευάλωτους
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