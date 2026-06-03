Η Γαλλία και η Νορβηγία κατέγραψαν φέτος την πιο θερμή άνοιξη από το 1901, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις, σύμφωνα με τα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα των δύο χωρών. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά 1,7 βαθμό Κελσίου στη Γαλλία και 2,1 βαθμούς στη Νορβηγία σε σχέση με τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το μετεωρολογικό ινστιτούτο της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι, παρότι η χώρα δεν επλήγη από το κύμα καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Μάιο, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου και του Απριλίου οδήγησαν σε νέο ρεκόρ ζέστης.

«Ο ήλιος είναι παρά πολύ σταθερός για να εξηγήσουμε τις ταχείες αλλαγές του κλίματος που παρατηρούμε σήμερα», δήλωσε ο κλιματολόγος Γιόσταϊν Μάμεν, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι η υπερθέρμανση οφείλεται αποκλειστικά σε φυσικούς παράγοντες.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Αυτοί πρέπει να οφείλονται στις εκπομπές μας από την καύση ορυκτών καυσίμων».

Η προηγούμενη πιο θερμή άνοιξη στη Νορβηγία είχε καταγραφεί το 2024, με θερμοκρασίες 1,8°C πάνω από το φυσιολογικό. Η άνοιξη του 2025 κατατάσσεται πλέον τρίτη στη λίστα των πιο ζεστών ετών.

Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι εντονότερη στις βόρειες περιοχές. Στο Σβάλμπαρντ, αρχιπέλαγος στον Αρκτικό Ωκεανό, οι θερμοκρασίες τον Απρίλιο ήταν 5 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με το νορβηγικό ινστιτούτο μετεωρολογίας.

Η Αρκτική θερμαίνεται ταχύτερα

Η Αρκτική βιώνει ένα φαινόμενο κατά το οποίο η περιοχή θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από τα μέσα γεωγραφικά πλάτη. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την απώλεια χιονοκάλυψης και τη μείωση του όγκου των πάγων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν «σε επίπεδα ρεκόρ ή σχεδόν ρεκόρ» κατά την περίοδο 2026-2030.

Η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και παρατεταμένες ανομβρίες.

Πρωτοφανής άνοιξη και πρώιμος καύσωνας στη Γαλλία

Η Γαλλία κατέγραψε επίσης την πιο ζεστή άνοιξη στην ιστορία της, «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», όπως ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France στην εποχική της έκθεση για το κλίμα, που καλύπτει τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο.

«Με μέση θερμοκρασία 13,8°C, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (με αύξηση +1,7°C), ξεπερνώντας τα έτη 2011 (+1,5°C) και 2020 (+1,3°C)», ανέφερε η υπηρεσία. Η χώρα αντιμετώπισε, παράλληλα, ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες.