Αποκαταστάθηκε στις 23:33 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχεριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια -Ασπρόπυργος είχε διακοπεί από τις 20:26, ύστερα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο -Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου. Παράλληλα, η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) βρισκόταν στον Σταθμό Κορίνθου, ενώ η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) είχε σταματήσει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Εξαιτίας του περιστατικού, σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, έως ότου αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.