Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος έχει διακοπεί από τις 20:26, ύστερα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου. Παράλληλα, η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) βρίσκεται στον Σταθμό Κορίνθου, ενώ η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) έχει σταματήσει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, έως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», αναφέρει η εταιρεία στην επίσημη ενημέρωσή της.

Με με λεωφορεία της Hellenic Train θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο).