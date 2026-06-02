Σε μία από τις πιο άγριες και μαζικές αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, η Ρωσία σφυροκόπησε τη νύχτα την Ουκρανία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 21 νεκρούς —ανάμεσά τους δύο παιδιά— και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το Κρεμλίνο εξαπέλυσε ένα σφοδρό κύμα επίθεσης από 656 drones και 73 πυραύλους κάθε τύπου (βαλλιστικούς, κρουζ και αντιπλοϊκούς), πλήττοντας αστικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πιο αιματηρό πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Ντνίπρο. Εκεί, οι διασώστες ανέσυραν μέσα από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας τα σώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και τριών γυναικών, ανεβάζοντας τον απολογισμό της περιοχής στους 15 νεκρούς.

Στο Κίεβο, οι υποδομές του οποίου δέχθηκαν το κύριο βάρος της επίθεσης, έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν το κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε βενζινάδικα, εργοτάξια και συγκροτήματα κατοικιών, βυθίζοντας πολλές συνοικίες στο σκοτάδι.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι πρόκειται για «συστηματικά πλήγματα» που θα συνεχιστούν. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η επίθεση αποτελεί απάντηση σε προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα σε κατεχόμενες περιοχές και σε στόχους εντός της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους για άμεση ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με πυραύλους Patriot και άλλα προηγμένα συστήματα αναχαίτισης, προειδοποιώντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερη πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις.

Γιατί η Ρωσία κλιμακώνει τώρα τις επιθέσεις

Η νέα επίθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές ασφαλείας σχετικά με τα κίνητρα της Μόσχας.

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές το Κρεμλίνο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ουκρανική αεράμυνα λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας αντιαεροπορικών πυραύλων και να αυξήσει την πίεση σε κρίσιμες υποδομές και στον άμαχο πληθυσμό.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές συνδέουν την κλιμάκωση με τα ολοένα συχνότερα ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Κατά την άποψή τους, η Μόσχα επιδιώκει να απαντήσει με τρόπο που να επιβεβαιώνει την ικανότητά της να διατηρεί την πρωτοβουλία και να επιβάλλει υψηλό κόστος στο Κίεβο.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση σύμφωνα με την οποία η ένταση των ρωσικών πληγμάτων αντανακλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι μαζικές αεροπορικές επιθέσεις λειτουργούν ως μέσο πίεσης προς την ουκρανική ηγεσία και τους δυτικούς συμμάχους της, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας ενόψει πιθανών μελλοντικών διπλωματικών εξελίξεων.

Ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η Ρωσία φαίνεται να εφαρμόζει μια στρατηγική πολέμου φθοράς, επιδιώκοντας να εξαντλήσει σταδιακά τις δυνατότητες της Ουκρανίας να αμύνεται.

Η χρήση εκατοντάδων drones σε συνδυασμό με πυραύλους διαφορετικών τύπων έχει ως στόχο να κορέσει τα συστήματα αεράμυνας, αναγκάζοντας το Κίεβο να καταναλώνει πολύτιμα και ακριβά αντιαεροπορικά πυρομαχικά για την αναχαίτιση ακόμη και σχετικά φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, η Μόσχα επιχειρεί να διατηρεί σταθερή ψυχολογική πίεση στον ουκρανικό πληθυσμό, πλήττοντας συχνά μεγάλα αστικά κέντρα και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Κατά τους ίδιους αναλυτές, η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην πρόκληση άμεσων ζημιών, αλλά και στη σταδιακή αποδυνάμωση της αντοχής της ουκρανικής κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε μια παρατεταμένη και ιδιαίτερα δαπανηρή φάση.