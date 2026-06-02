Μετά το ιστορικό Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, που άλλαξε την εποχή διεξαγωγής της διοργάνωσης, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έρχεται να αλλάξει την κλίμακά της. Από το πιο συμπυκνωμένο τουρνουά των τελευταίων δεκαετιών περνάμε στο πρώτο Μουντιάλ τριών χωρών, με περισσότερες ομάδες, περισσότερους αγώνες και αποστάσεις ηπείρου.

Το 2022 άλλαξε τον χρόνο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει το 2026 στο καλοκαίρι, αλλά όχι ακριβώς όπως το γνωρίζαμε. Μετά το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, που διεξήχθη για πρώτη φορά χειμώνα, από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, η νέα διοργάνωση μοιάζει αρχικά με επιστροφή στην κανονικότητα. Στην πραγματικότητα, όμως, ανοίγει μια νέα εποχή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το 2022 η μεγάλη ιδιαιτερότητα ήταν ο χρόνος. Η FIFA μετέφερε το Μουντιάλ μέσα στη συλλογική σεζόν, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών. Παράλληλα, το Κατάρ πρόσφερε την πιο συμπυκνωμένη γεωγραφικά διοργάνωση των τελευταίων δεκαετιών: μία χώρα, μικρές αποστάσεις, οκτώ γήπεδα και 64 αγώνες. Ήταν ένα Μουντιάλ που έμοιαζε με ποδοσφαιρικό «χωριό», όπου όλα βρίσκονταν κοντά.

Από το ποδοσφαιρικό «χωριό» στον χάρτη της ηπείρου

Το 2026, αντίθετα, η ιδιαιτερότητα δεν είναι ο χρόνος αλλά ο χώρος. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Θα είναι η πρώτη διοργάνωση με 48 ομάδες, η πρώτη με 104 αγώνες και η πρώτη στην ιστορία που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες. Αν το Κατάρ ήταν ένα Μουντιάλ που χώραγε σε έναν χάρτη πόλης, το 2026 είναι ένα Μουντιάλ που χρειάζεται χάρτη ηπείρου.

Αυτό κάνει τη σύγκριση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το 2022 άλλαξε το «πότε» του Μουντιάλ. Το 2026 αλλάζει το «πού» και το «πόσο μεγάλο» του. Οι φίλαθλοι και οι ομάδες δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν απλώς περισσότερους αγώνες, αλλά και τεράστιες αποστάσεις, διαφορετικά κλίματα, μετακινήσεις και ζώνες ώρας.

Το πρώτο Μουντιάλ τριών χωρών

Ιστορικά, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Από τα 22 Μουντιάλ που είχαν διεξαχθεί μέχρι το 2022, μόνο ένα είχε γίνει σε περισσότερες από μία χώρες: το 2002, σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Το 2026, όμως, η FIFA δεν επαναλαμβάνει απλώς εκείνο το μοντέλο, το μεγαλώνει κιόλας. Για πρώτη φορά, η διοργάνωση απλώνεται σε τρεις χώρες.

Η εξαίρεση γίνεται στρατηγική

Και το 2026 δεν φαίνεται να είναι εξαίρεση. Το Μουντιάλ του 2030 έχει ήδη ανατεθεί σε τρεις βασικές διοργανώτριες χώρες, το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με επετειακούς αγώνες και στη Νότια Αμερική. Αυτό δείχνει καθαρά τις προθέσεις της FIFA: το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν περιορίζεται πια σε μία χώρα, αλλά μετατρέπεται σε πολυεθνικό, ηπειρωτικό γεγονός.

Το Κατάρ 2022 ήταν η τελευταία μεγάλη συμπύκνωση. Το 2026 είναι η αρχή της μεγάλης διασποράς.

Θάνος Παγκάκης