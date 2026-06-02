Η Βουλιαγμένη ηττήθηκε 9-7 από τον Ολυμπιακό, έχασε τη σειρά των τελικών με 3-1 και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Water Polo League Γυναικών.

Η αρχηγός και τερματοφύλακας της ομάδας, Μαρίνα Κοτσιώνη, μίλησε στο tanea.gr και τον Γιάννη Λαμπίρη, τονίζοντας πως η γεύση της σεζόν είναι πικρή, καθώς η Βουλιαγμένη έφτασε κοντά αλλά δεν πέτυχε τους στόχους της.

Παρά την απογοήτευση, δήλωσε περήφανη για την ομάδα της, στάθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Κική Λιόση στον πάγκο και υπογράμμισε πως πλέον η Βουλιαγμένη θα κοιτάξει τα λάθη της για να επιστρέψει καλύτερη.