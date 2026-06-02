Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 9-7 της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό της σειράς και επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πόλο γυναικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα.

Ωστόσο, το φινάλε της αναμέτρησης συνοδεύτηκε και από μια σημαντική εξέλιξη για τον ΝΟΒ.

Η Κική Λιόση γνωστοποίησε πως ολοκληρώνει την παρουσία της στον πάγκο της ομάδας του Λαιμού, βάζοντας τέλος σε μια τετραετία κατά την οποία συνέδεσε το όνομά της με σημαντικές επιτυχίες.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, με τη Βουλιαγμένη να διακόπτει την πολυετή κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η έμπειρη προπονήτρια αναμένεται πλέον να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα καθήκοντά της στην Εθνική ομάδα του Καναδά, θέση που κατέχει από τον Ιούνιο του 2025.

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα και η αρχηγός της Βουλιαγμένης, Μαρίνα Κοτσιώνη, η οποία αποχαιρέτησε δημόσια την προπονήτριά της, λέγοντας:

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με την προπονήτριά μας. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά μας έχει στηρίξει και έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό από όλες μας.

Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την ευχαριστώ, και προσωπικά ως Μαρίνα, και ως αρχηγός της ομάδας».