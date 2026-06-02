Το σύγχρονο ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικό και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογράφου από το Εκουαδόρ, Χάιμε Μάσιας, ένα εντυπωσιακό ποσοστό ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα γέννησής του.

Από τους 1.248 παίκτες που αναμένεται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση, οι 289 έχουν επιλέξει να φορέσουν τη φανέλα διαφορετικής Εθνικής ομάδας από εκείνη της πατρίδας όπου γεννήθηκαν. Το ποσοστό φτάνει στο 23,2%, γεγονός που σημαίνει πως σχεδόν ένας στους τέσσερις διεθνείς θα αγωνιστεί με διαφορετικό εθνόσημο από αυτό της χώρας καταγωγής του.

El fútbol y la globalización: el porcentaje de jugadores que no representan a su país de nacimiento en los Mundiales desde 2002 pic.twitter.com/d3ayO86SOb — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κουρασάο, καθώς από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής του μόνο ένας έχει γεννηθεί στη χώρα. Οι υπόλοιποι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, επιλέγοντας ωστόσο να εκπροσωπήσουν τη χώρα των οικογενειακών τους ριζών.

Παράλληλα, η Γαλλία παραμένει η χώρα που «προσφέρει» τους περισσότερους διεθνείς σε άλλες Εθνικές ομάδες, με αρκετούς ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν σε γαλλικό έδαφος να αγωνίζονται με τα χρώματα χωρών όπως η Αλγερία, η Τυνησία, η Σενεγάλη, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αϊτή και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 48 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι 40 διαθέτουν τουλάχιστον έναν παίκτη γεννημένο εκτός συνόρων. Οι μοναδικές χώρες που θα παραταχθούν αποκλειστικά με ποδοσφαιριστές γεννημένους στην επικράτειά τους είναι η Κολομβία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Σουηδία, η Αυστρία και η Τσεχία.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τις μεταναστευτικές ροές και τις διπλές υπηκοότητες να διαμορφώνουν πλέον σε σημαντικό βαθμό τον χάρτη των Εθνικών ομάδων.