Την στιγμή που ένας ταυρομάχος τραυματίστηκε όταν ταύρος τον έριξε κάτω και τον τρύπησε με τα κέρατά του, κατέγραψε κάμερα.

Μια σοκαριστική στιγμή κατέγραψε κάμερα σε ταυρομαχίες στην Μαδρίτη. Ένας ταύρος κάρφωσε τον Paco Ureña με τα κέρατά του και στη συνέχεια αφού τον σήκωσε ψηλά τον πέταξε με δύναμη στο έδαφος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι συνάδελφοί του τρέχουν και αρπάζουν τον ταυρομάχο, ο οποίος έφυγε κουτσαίνοντας από την αρένα αφού υπέστη τραύμα 30 εκατοστών στο πόδι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αρένα Las Ventas στην Μαδρίτη σύμφωνα με όσα αναφέρει η The Sun.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ταυρομάχος τραυματίζεται σοβαρά σε ταυρομαχία στην Ισπανία.

Τον Απρίλιο, ο Jose Antonio Morante Camacho υπέστη έναν «πολύ σοβαρό» τραυματισμό όταν το κέρας του ταύρου τρύπησε το ορθό του.

Ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», αγωνιζόταν στην αρένα ταυρομαχιών La Maestranza στη Σεβίλλη, στο πλαίσιο των δημοφιλών εορτασμών του Απριλίου.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Camacho προσπαθούσε να ελέγξει τον ταύρο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε ένα διαβόητα επικίνδυνο σημείο στην αρένα.

Ο Camacho επιχείρησε έναν τολμηρό ελιγμό, αλλά δεν κατάφερε να σηκώσει τα χέρια του εγκαίρως, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο.

Ο ταύρος όρμησε εναντίον του, πιάνοντάς τον στο ύψος των γοφών και καρφώνοντας την κέρασή του στα οπίσθιά του.

Ο Camacho έπεσε αμέσως στο πάτωμα καθώς άπλωσε το χέρι του πίσω από τον πόνο.

Λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε έξω από το αρένα από συναδέλφους ταυρομάχους.

Ο Camacho μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κοντινό νοσοκομείο και τέθηκε υπό γενική αναισθησία για μια επείγουσα δίωρη χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί έναν σοβαρό εσωτερικό τραυματισμό, με το κέρατο του ταύρου να επηρεάζει μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ένας συνταξιούχος ταυρομάχος δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα καθώς προετοιμαζόταν για μια sold-out παράσταση.

Ο Ρικάρντο Ορτίθ, 51 ετών, δέχθηκε επίθεση καθώς βοηθούσε στην αντιμετώπιση αρκετών μαινόμενων θηρίων μέσα στα περιβόλια τους.