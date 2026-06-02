Συνολικά 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχει βεβαιώσει η τροχαία από τα τέλη Μαρτίου που ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές οι 52, οι οποίες αφορούσαν ουσιώδεις λόγους για τις παραβιάσεις όπως θέματα υγείας.

«Πέρσι τέτοια εποχή οι παραβάσεις για κόκκινο, για ερυθρό σηματοδότη σε όλη την Ελλάδα ήταν 1.500-1.600 περίπου, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήλεγχαν τις παραβάσεις με το μάτι. Φέτος μόνο από έξι κάμερες μόνο στην Αττική έχουμε 1.000 καταγεγραμμένες βεβαιωμένες παραβάσεις» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτή τη στιγμή στα λεωφορεία λειτουργούν 35 κάμερες, ενώ σύντομα κυρώνεται και ο διαγωνισμός για επιπλέον 250. 1.000 κάμερες ΑΙ που θα εγκατασταθούν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κεντρικούς δρόμους. Επιπροσθέτως, ως τα τέλη του μήνα, αναμένεται να μπουν οι πρώτες κάμερες από την Περιφέρεια Αττικής για παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη.