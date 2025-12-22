Τα πρώτα «ραβασάκια» από τις «έξυπνες κάμερες» αναμένονται από τα μέσα Ιανουαρίου, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Η διαφορά με τις κάμερες της Περιφέρειας

Από τα 8 σημεία που θα λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχυτητας με όριο τα 90km/hr.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου. Εξήγησε παράλληλα ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός. «Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», ανέφερε.

«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας.

Τα στοιχεία

Σε 4 ημέρες, 480 οδηγοί πέρασαν με κόκκινο στη διασταύρωση της Μεσογείων με τη Χαλανδρίου.

Στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Αγίας Φωτεινής, οι κάμερες κατέγραψαν, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, περίπου 2.000 παραβιάσεις. Οι 1.000 αφορούσαν οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή μιλούσαν στο κινητό ενώ οδηγούσαν. Περισσότεροι από 800 οδηγοί είχαν υπερβεί το όριο ταχύτητας.

Στη Λ. Μεσογείων – Χαλανδρίου έγιναν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου 285 παραβάσεις.

Την ίδια ώρα, σαρώνουν και τα αλκοτέστ που γίνονται καθημερινά σε κεντρικά σημεία.