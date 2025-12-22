Κάμερες τεχνητής νοημοσύνης εγκαθίστανται πιλοτικά σε οκτώ σημεία της Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι κάμερες, που ανήκουν αποκλειστικά στο υπουργείο, λειτουργούν ήδη σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Η λειτουργία τους έχει ξεκινήσει στα εξής σημεία:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστήμιο και Λ. Βασ. Σοφίας Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Από την Τρίτη έως την Παρασκευή, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού κατέγραψε περισσότερες από 1.000 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Παράλληλα, εντοπίστηκαν περίπου 800 υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας, με μέγιστο επιτρεπτό τα 90 χλμ./ώρα.

Σημαντικός αριθμός παραβάσεων σημειώθηκε και στη Λ. Μεσογείων – Χαλανδρίου, με 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, καθώς και στη Λ. Βουλιαγμένης – Τήνου, όπου καταγράφηκαν 285 αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

Οι κάμερες καταγράφουν βασικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης, χρήση κινητού τηλεφώνου και κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ευαισθητοποίηση των οδηγών.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα θα διασυνδέει δεδομένα από κάμερες και φορητές συσκευές, επιτρέποντας αυτοματοποιημένη επεξεργασία και επιβολή παραβάσεων.

Τα δεδομένα, που περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, θα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις μέσω της ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή με μήνυμα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

Επέκταση του δικτύου και τεχνολογικές δυνατότητες

Το δίκτυο των καμερών αναμένεται να επεκταθεί σε 2.500 σημεία. Από αυτές, οι 2.000 θα τοποθετηθούν σε σταθερές θέσεις υψηλής επικινδυνότητας, ενώ 500 θα εγκατασταθούν σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Η Περιφέρεια Αττικής θα προσθέσει επιπλέον 388 κάμερες, οι οποίες θα ενταχθούν στο Ε.Η.Σ., μαζί με εκείνες της Αττικής Οδού. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση πινακίδων και την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, διευκολύνοντας την άμεση επιβολή κυρώσεων.

Με την καταγραφή της παράβασης, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης θα πραγματοποιείται ψηφιακά, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στους δρόμους.

Οφέλη για πολίτες και αρχές

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη συνέπεια στην επιβολή προστίμων. Οι οδηγοί θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των παραβάσεών τους, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Παράλληλα, το σύστημα θα αποφορτίσει τις αστυνομικές αρχές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν περισσότερο στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Στόχος είναι επίσης η αύξηση της εισπραξιμότητας των προστίμων, η οποία σήμερα δεν ξεπερνά το 10% μέσα στον πρώτο χρόνο.

Ανοικτά δεδομένα και εκπαίδευση πολιτών

Το Ε.Η.Σ. θα παρέχει ανωνυμοποιημένα ανοικτά δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορείς, ερευνητές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιούν κρίσιμες πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικών οδικής ασφάλειας.

Μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και ενημερωτικών εκστρατειών, θα ενισχυθεί η κουλτούρα οδικής ασφάλειας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.