Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία και ο εργοδότης των δύο 22χρονων που χθες απολογήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρνήθηκαν τα πάντα, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος για το διπλό φονικό, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν.

Το Live News παρουσιάζει τα κρίσιμα στοιχεία που διαμορφώνουν τις τελευταίες εξελίξεις, με 4 άτομα να έχουν ήδη προφυλακιστεί και τις Αρχές να αναζητούν ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό. Δύο και πλέον μήνες μετά το μαφιόζικο χτύπημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το ομιχλώδες τοπίο των πρώτων ημερών, αρχίζει να ξεδιαλύνει.

Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News βλέπουμε μια Mercedes που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. Είναι απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα του διπλού φονικού.

3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το σημείο, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια, στο δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Πανομοιότυπα τα δύο αυτοκίνητα

Το Live News επεξεργάστηκε τα καρέ από τα αποκλειστικά βίντεο σε ειδικό εργαστήριο, με σκοπό να φαίνεται πιο καθαρά το όχημα που διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ αλλά και το αυτοκίνητο του ανιψιού έξω από το σπίτι του.

Σε αυτές τις φωτογραφίες αποδεικνύεται πως τα οχήματα είναι πανομοιότυπα.

Το σκεπτικό της ανακρίτριας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ. Μπορεί αυτό να συνέβη μέσα σε 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, που έδειξε η κάμερα ασφαλείας;

Ο δημοσιογράφος, Θέμης Κανελλόπουλος κάνει με την κάμερα του Live News την ίδια διαδρομή και μετράει το χρόνο.

Ο χρόνος είναι σχεδόν ίδιος. Ο φερόμενος ως εκτελεστής των δύο θυμάτων χρειάστηκε 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και ο Θέμης Κανελλόπουλος, έκανε την ίδια διαδρομή λίγο πιο σύντομα. Ίσως επειδή δεν περπατούσε τόσο χαλαρά όσο ο νεαρός που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Στο Live News μιλάει και η υπεύθυνη του καταστήματος, που μπήκε ο 22χρονος για να αγοράσει καφέ και τυρόπιτα.

«Πήρε τον καφέ, την τυρόπιτα και έφυγε».

Πώς κινήθηκε τελικά ο 22χρονος κατηγορούμενος πλέον ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος; Πού κοιμήθηκε τη νύχτα του διπλού εγκλήματος; Πού βρισκόταν όταν έφτασαν στο κάμπινγκ αστυνομικοί; Πόσο πιθανό είναι να τον έκρυψε εκείνη τη νύχτα ο 33χρονος ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία;

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στη μαραθώνια απολογία του, ο κατηγορούμενος ανιψιός αρνήθηκε ότι μετέφερε τον εκτελεστή του θείου του στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας. Υποστήριξε ότι είπε όλη την αλήθεια από την πρώτη στιγμή.

Επέμεινε ότι πήρε στο τηλέφωνο τον επιχειρηματία επειδή ήταν και παραμένει αδερφικός φίλος του και επανέλαβε ότι δεν είχε κανένα λόγο να οργανώσει τη δολοφονία του 68χρονου θείου του.

«Δεν μετέφερα τον δράστη. Μοιάζεις με τον δικό μου αυτοκίνητο αλλά δεν είναι».

Αθώος δήλωσε και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας που επίσης προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Είπε μεταξύ άλλων πως έπαθε σοκ όταν έμαθε για το έγκλημα. Αρνήθηκε ότι το είχε ενορχηστρώσει και υποστήριξε πως βρέθηκε μπλεγμένος σε μια υπόθεση, χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό.

«Δεν προσπάθησα να κρύψω τίποτα» είπε μεταξύ άλλων.

Τα «πακιστανικά» τηλέφωνα

Από την έρευνα προέκυψε ότι τη μέρα του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα, δύο «πακιστανικά» κινητά ενεργοποιήθηκαν στις 11:40 το πρωί στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι δύο 22χρονοι. Όπως διαπιστώθηκε, ένα κινητό ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά το έγκλημα μέσα στο κάμπινγκ, στις 20:21 λεπτά.

Κανείς μέχρι σήμερα δεν δέχεται ότι συνομίλησε από «πακιστανικό» κινητό. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάσειστα.

Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει πως έγιναν κλήσεις από τα «πακιστανικά» κινητά τόσο πριν όσο και μετά το διπλό έγκλημα. Όταν όπως φαίνεται οι δράστες ενημέρωναν για την εκτέλεση της αποστολής, που τους είχε ανατεθεί.

Η μεγάλη έρευνα για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα συνεχίζεται με τους συγγενείς των δύο θυμάτων να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να βλέπουν ορισμένοι τους φόβους τους να επιβεβαιώνονται μέσα από επίσημα στοιχεία.