Σήμερα οδηγούνται στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή ανθρωποκτονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, καλούμενοι να δώσουν εξηγήσεις για τον φερόμενο ρόλο τους στην υπόθεση, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός, σε συνεργασία με τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα, φέρεται να σχεδίασαν τη δολοφονία, με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της περιουσίας του θείου του πρώτου, αξίας που εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο γυναίκες από το στενό περιβάλλον του 33χρονου. Η μία είναι η σύντροφός του, ενώ η δεύτερη συγγενικό του πρόσωπο.

Η σύντροφος φέρεται να αποχώρησε από τον χώρο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα λίγα λεπτά πριν την άφιξη του 22χρονου δράστη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος επικοινώνησε με τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Η δεύτερη γυναίκα αναμένεται να κληθεί για κατάθεση, καθώς η ανακρίτρια επιχειρεί να αποσαφηνίσει τον ρόλο της και τη συμμετοχή της, εφόσον προκύπτει, στην υπόθεση.

Νέα δεδομένα για συνεργάτη του επιχειρηματία

Παράλληλα, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί σε βάρος συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό για διακοπές. Πρόκειται για γιο γνωστού επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, που είχε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στη Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, πριν από περίπου πέντε χρόνια, κληρονόμησε ακίνητα στην περιοχή της Πλάκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησε το μερίδιό του σε ένα από αυτά στη μητέρα και τα αδέλφια του, αποκομίζοντας ποσό που αγγίζει τις 900.000 ευρώ.

Ο συνεργάτης φέρεται να γνωρίζει τον 32χρονο επιχειρηματία από τα μαθητικά τους χρόνια, ενώ οι δύο άνδρες διατηρούν στενή φιλική σχέση εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια, έχοντας και επαγγελματική συνεργασία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τελευταίου.