Φοινικούντα – Η ανατροπή

Μία μαρτυρία – κλειδί από τους πρωταγωνιστές του εγκλήματος; Μία σύνδεση γεγονότων από την ανακρίτρια που την οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα για τον ρόλο που είχαν οι εκτελεστές και οι ηθικοί αυτουργοί;

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των κινητών από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου;

Το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, έτσι όπως περιγράφεται στο ένταλμα σύλληψης, φανερώνει πως πλέον έχει στη διάθεσή της τα πάντα, λεπτομέρειες για κάθε λεπτό πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το διπλό φονικό.

Η ίδια φαίνεται να γνωρίζει πλέον με ασφάλεια:

– Για τα πακιστανικά τηλέφωνα.

– Για τον τρόπο διαφυγής.

– Για το ποιος τράβηξε την σκανδάλη.

«Έσπασε» ένας από τους 22χρονους;

Ένα σενάριο θέλει έναν από τους πρωταγωνιστές του εγκλήματος να «μίλησε» και να άλλαξε την αρχική του θέση και τους αρχικούς του ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη, με πειθώ, φορτικότητα, συνεχείς προτροπές και παραινέσεις κατάφεραν να πείσουν τον 22χρονο που εμφανιζόταν ως συνεργός να εκτελέσει τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Το σκεπτικό της ανακρίτριας ταιριάζει απόλυτα με τη μαρτυρία που είχε κάνει στις «Εξελίξεις Τώρα» συγγενικό πρόσωπο του 22χρονου με τα αρχικά Χ.Τ.

Φοινικούντα – Μίλησαν τα τηλέφωνα;

Παράλληλα, οι άρσεις από τα πακιστανικά κινητά φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αφού κατά πληροφορίες έδωσαν τις συχνές επαφές όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Ωστόσο, και αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αφού τα τηλέφωνα έδωσαν στίγμα αλλά όχι το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ένα ακόμα σενάριο που διακινείται τις τελευταίες ώρες θέλει την ανακρίτρια να συνέδεσε κομμάτια του παζλ και να κατέληξε η ίδια στο συμπέρασμα πως η ιστορία της Φοινικούντας δεν έστεκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σχέση του φερόμενου συνεργού, οι τηλεφωνικές επαφές που είχε ο ίδιος με τους δύο φερόμενους ηθικούς αυτουργούς αλλά και τα κενά που παρουσίασε στον τρόπο διαφυγής, την οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το θρίλερ της Φοινικούντας έχει ακόμα πολλά επεισόδια.

«Σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να μην υπάρχει αυτός ο μάρτυρας για τον οποίον γινόταν λόγος αυτές τις ημέρες και για τον οποίον υποστηρίχτηκε αρχικά ότι είναι αυτός ο οποίος αποκάλυψε την πλήρη ιστορία.

Υπήρχαν μάλιστα υπόνοιες ότι αυτός ήταν ο 22χρονος επονομαζόμενος συνεργός. Αυτός, υπήρχε πληροφορία ότι είχε δώσει κατάθεση νεότερη, δεν φαίνεται προς το παρόν να επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κατάθεσή του ούτε ότι υπάρχει κατάθεση ενός άλλου προσώπου με τέτοια σαφήνεια που θεωρείται το ‘βαθύ λαρύγγι’ ή έχει πει κάτι», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Το τρίτο ζήτημα είναι οι λεγόμενες αναλύσεις από τα καρτοκινητά όπου πρέπει να πούμε ότι η ανακρίτρια έχει προσδιορίσει ως κομμάτι της ηθικής αυτουργίας αυτόν τον αναφερόμενο συνεργό, τον βοηθό του συνεταίρου (που βρίσκεται στο εξωτερικό). Οφείλουμε να περιμένουμε να δούμε πώς έχει προσδιορίσει τον ρόλο αυτού του προσώπου διότι εκτιμώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό».