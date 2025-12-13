Παρά τα όσα φαίνεται να αποκαλύπτουν οι πρώτες τηλεφωνικές συνομιλίες τους μετά το έγκλημα, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, εμμένουν στην αθωότητά τους. Τη Δευτέρα θα βρεθούν ενώπιον των δικαστηρίων της Καλαμάτας για τις απολογίες τους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη. Το κατηγορητήριο σχηματίστηκε έπειτα από συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, με τις ανακριτικές αρχές να τους οδηγούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλμάτας όχι ως μάρτυρες, αλλά ως κατηγορούμενους.

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά έναν 30χρονο άνδρα, που κατηγορείται ως συνεργός στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του, ενδέχεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι, που είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία και είναι προσωρινά κρατούμενοι, έχουν πλέον διαφορετικούς ρόλους: Στον έναν, που προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές, αποδίδεται ο ρόλος του φυσικού αυτουργού.