Η τοπική κοινωνία των Μακρισίων και ολόκληρη η Ηλεία θρηνούν την απώλεια του 13χρονου Κωνσταντίνου, ενός παιδιού που έφυγε πρόωρα, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση σε όλη τη χώρα.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), ο Κωνσταντίνος έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε αποκτήσει πρόσφατα. Μαζί του βρίσκονταν δύο ακόμη παιδιά, σε έναν δρόμο κοντά στο σχολείο τους, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Την ώρα που ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Το δυστύχημα συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του ανείπωτο πόνο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του, Αντώνης Καούκης, ηλεκτρονικός, ηχολήπτης και DJ, γνωστός και αγαπητός σε όλη την Ηλεία για τη συμμετοχή του σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η απώλεια του παιδιού του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε» έγραψε σε ανάρτησή του.

Η κηδεία του του 13χρονου Κωνσταντίνου θα γίνει την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 11 πμ από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μακρισίων.