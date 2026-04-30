Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος, ότι «βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα αποκαλούσαν πόλεμο», αναφερόμενος στην ένταση με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, «τα εργοστάσια drones τους έχουν μειωθεί περίπου κατά 82%, και τα εργοστάσια πυραύλων τους σχεδόν κατά 90%», προσθέτοντας ότι «πολλοί από τους πυραύλους τους έχουν εξουδετερωθεί», χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις «εντυπωσιακές».

Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη, σημειώνοντας: «Κανείς δεν ξέρει τι συζητήσεις γίνονται πέρα από εμένα και μερικούς ακόμη. Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, ενώ σημείωσε πως, παρά την ένταση, «η χρηματιστηριακή αγορά έφτασε σε νέο υψηλό σήμερα» και ότι «ο S&P έχει εκτοξευθεί».

Για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο το λέει, τότε «είμαι εντάξει».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο επικεφαλής της FIFA έχει επιμείνει ότι το Ιράν θα αγωνιστεί σε αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ. Η διοργάνωση του 2026 θα φιλοξενηθεί από κοινού από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η Τεχεράνη είχε ζητήσει να διεξαχθούν οι αγώνες της σε ουδέτερες τοποθεσίες εκτός ΗΠΑ, αίτημα όμως που απορρίφθηκε από τη FIFA.

«Αν κερδίσουν, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό… θα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό», ανέφερε ο Τραμπ.

Τι είπε για την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία

«Πιθανόν να εξετάσω την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία… όχι μόνο από τη Γερμανία.

«Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια», πρόσθεσε. «Είναι το ΝΑΤΟ. Δεν είναι καν το γεγονός ότι είναι ένα πράγμα. Αν το είπαν ωραία, ή αν είπαν, “Εντάξει, θα σας βοηθήσουμε”. Αλλά η βοήθεια είναι λίγο αργή. Και τους βοηθάμε με την Ουκρανία. Έχουν κάνει ένα χάος με την Ουκρανία, ένα απόλυτο χάος. Και τους βοηθάμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Είναι δική τους δουλειά. Είναι σαν να είναι η μπροστινή τους πόρτα. Τους βοηθάμε», τόνισε ο Τραμπ. «Και ο Μπάιντεν τους έδωσε 350 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που ήταν τρελό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο πόλεμος συνεχίστηκε. Αλλά όταν τους χρειαζόμασταν, δεν ήταν εκεί. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Έτσι, αν ποτέ έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο, επειδή δεν χρειαζόμασταν βοήθεια με το Ιράν, είχαμε το Ιράν ηττημένο από την πρώτη μέρα. Είχε τελειώσει, είχε τελειώσει, και τώρα έχει τελειώσει ακόμη περισσότερο», συνέχισε.