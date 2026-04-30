Το Σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα τικ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, χάρη σε μια ευτυχή συγκυρία επιστημονικών επιτευγμάτων και καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Η πάθηση, που εμφανίζεται συνήθως πριν από την ηλικία των 18 ετών, έρχεται στο φως μέσα από τη βραβευμένη ταινία «Incontrolable», ενώ την ίδια στιγμή η ιατρική επιστήμη προσφέρει νέα ελπίδα μέσω της νευροχειρουργικής.

Μια εμβληματική περίπτωση που συγκλονίζει τον ιατρικό κόσμο είναι αυτή του Ζοζέπ, ενός 21χρονου που επί χρόνια ζούσε σε καθεστώς κοινωνικής απομόνωσης λόγω ακραίων φωνητικών και κινητικών τικ. Ο νεαρός έπασχε από κοπρολαλία (ακούσια χρήση υβριστικών λέξεων), κλαζομανία (ανεξέλεγκτες κραυγές) και κλαφομανία (καταστροφή αντικειμένων). Η σωτηρία ήρθε από το Νοσοκομείο Sant Pau της Βαρκελώνης, όπου οι νευρολόγοι τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό του. Η επέμβαση αυτή, που στόχευε τόσο στον κινητικό έλεγχο όσο και στη συμπεριφορική σφαίρα, επέτρεψε στον Ζοζέπ να σπουδάζει και να ταξιδεύει σήμερα, απολαμβάνοντας μια φυσιολογική ζωή χωρίς το βάρος του στίγματος.

Παράλληλα, η μεγάλη οθόνη αναλαμβάνει το έργο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ταινία «Incontrolable», εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, κέρδισε τρία βραβεία BAFTA, με τον πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Αραμάγιο να καθηλώνει το κοινό. Ο ηθοποιός, προκειμένου να προσεγγίσει τον ρόλο, ήρθε σε επαφή με ασθενείς, διαπιστώνοντας την πολυπλοκότητα και τη μοναδικότητα με την οποία το σύνδρομο εκδηλώνεται σε κάθε άτομο. Η ταινία αναδεικνύει την «απρόβλεπτη» φύση της πάθησης, κάνοντας το ευρύ κοινό να κατανοήσει ότι τα τικ δεν είναι επιλογή, αλλά μια βιολογική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Ισπανική Εταιρεία Παιδιατρικής Νευρολογίας (SENEP), το σύνδρομο Τουρέτ εμφανίζεται συχνότερα σε αγόρια ηλικίας 5 έως 10 ετών. Αν και η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη, οι έρευνες δείχνουν ανισορροπία στους νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη, με ισχυρό γενετικό υπόβαθρο. Συχνά συνυπάρχει με άλλες διαταραχές, όπως η ΔΕΠΥ ή η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ), επιβαρύνοντας την ψυχολογία των παιδιών που συχνά πέφτουν θύματα εκφοβισμού. Παρόλο που δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η κατανόηση από το περιβάλλον και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις δείχνουν ότι το «ανεξέλεγκτο» μπορεί πλέον να τεθεί υπό έλεγχο, προσφέροντας στους ασθενείς το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια.