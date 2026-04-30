Έντονες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Game 2 των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να αποβάλλεται λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτητές.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε εκνευρισμένος προς τα αποδυτήρια, κάνοντας χειρονομία που προκάλεσε αίσθηση, με την ένταση στο παρκέ να ανεβαίνει κατακόρυφα.

Στις εξέδρες του ΣΕΦ βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρακολουθούσε το ματς μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ φάνηκε να παρακολουθεί αποσβολωμένος τη φάση, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ένταση και την εξέλιξη της αποβολής του Τζέιμς.