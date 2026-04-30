Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη φέρνει σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες. Παρά την έκδοση της απόφασης προ τριμήνου, η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς τα funds και οι τράπεζες αναμένουν την καθαρογραφή της προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τα δοσολόγια.

Ο Ζαννής Σιδέρης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.), μιλώντας στα «ΝΕΑ», αποσαφηνίζει το τοπίο και περιγράφει τη συγκεκριμένη οδό που οφείλουν να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της απόφασης.

Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, η στρατηγική για τη διασφάλιση των συμφερόντων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών συνοψίζεται σε τρία συγκεκριμένα βήματα:

1. Αποστολή εξώδικης δήλωσης

Η πρώτη και πιο άμεση κίνηση για κάθε δανειολήπτη είναι η αποστολή εξώδικης δήλωσης προς το fund ή την τράπεζα. Πρόκειται για μια λύση με την οποία ο δανειολήπτης:

Κατοχυρώνει επίσημα τα δικαιώματά του.

Απαιτεί την άμεση αποστολή νέων δοσολογίων με τον ορθό υπολογισμό των τόκων.

Ζητά τον συμψηφισμό των ποσών που έχει ήδη καταβάλει επιπλέον (αχρεωστήτως καταβληθέντα) με τις μελλοντικές του πληρωμές.

2. Ο κρίσιμος έλεγχος του συμψηφισμού – Τα «μαθηματικά» των funds

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαδικασία του συμψηφισμού. Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, οι δανειολήπτες οφείλουν να ελέγξουν σχολαστικά, μέσω του δικηγόρου τους, αν οι νέοι υπολογισμοί είναι σωστοί. Λόγω της πολυπλοκότητας (μεγάλος αριθμός δόσεων, μεταβαλλόμενα επιτόκια, διαφορετικά ποσά ανά μήνα), υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει με απόλυτη ακρίβεια ο σωστός υπολογισμός.

3. Ο δρόμος της δικαστικής οδούς με την αίτηση ερμηνείας

Σε περιπτώσεις όπου τα funds δεν έχουν συμμορφωθεί με την απόφαση της Ολομέλειας και συνεχίζουν να χρεώνουν τόκους επί του κεφαλαίου, ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η κατάθεση αίτησης ερμηνείας, ώστε το δικαστήριο να επιβεβαιώσει ρητά ότι ο τόκος της συγκεκριμένης ρύθμισης πρέπει να υπολογίζεται αποκλειστικά επί της δόσης.

